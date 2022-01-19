ثلاثة مواقع توفر أكثر من 8000 عربة لخدمة قاصدي المسجد الحرام

مكة المكرمة : البلاد

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوفير عربات مجانية للمحتاجين من المعتمرين والزوار.

وقال سعادة مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام الأستاذ أحمد المقاطي: إن الإدارة وفرت ثلاثة مكاتب بيع جديدة لتذاكر عربات التنقل بالمسجد الحرام، وذلك في خيام فرز المعتمرين في الشبيكة، والساحة الشرقية، كذلك يمكن الحجز عن طريق تطبيق تنقل ؛ وذلك لتسهيل عملية الشراء للمستفيدين , ومع البدء في تطبيق الإجراءات الاحترازية قامت الإدارة بتعقيم وتطهير العربات الكهربائية واليدوية (المجانية) بعد كل مستخدم حرصاً منها على اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والاشتراطات الصحية، لكي يؤدي ضيوف الرحمن نسكهم بيسر واطمئنان.

وأضاف المقاطي أن الإدارة جندت (180) موظفا، يقومون بعمل جولات ميدانية مكثفة لمراقبة سير العمل مقسمين إلى عدة فرق يتابعون مسارات سير العربات وتنظيم عملها، وكذلك مراقبة تحركات العربات والتأكد من وجودها بالمكان المخصص لها، وأيضاً تشرف على دافعي تلك العربات ومنحهم تصاريح العمل، لمن تنطبق عليه شروط إصدار التصاريح له.

وبين المقاطي أن الإدارة وفرت أكثر من (8000) عربة منها (5000) عربة عادية، و (3000) عربة كهربائية لكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمرضى، لكي يؤدي قاصدي بيت الله العتيق عباداتهم بكل راحة وطمأنينة، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية التي تعمل بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لضمان سلامة ضيوف الرحمن من معتمرين ومصلين.

واختتم المقاطي حديثه بأن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، داعياً الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله-خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين.