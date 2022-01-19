أنواع من الشاي تساعدك على النوم

هناك القليل من الأشياء المهدئة مثل فنجان الشاي الساخن ، خاصة قبل النوم

يمكن أن تساعدك بعض الأنواع على الاسترخاء بعد يوم طويل.

تم استخدام العديد من أنواع شاي الأعشاب كعلاجات طبيعية للنوم لعدة قرون

وذلك بفضل قدرتها على محاربة الأرق والتوتر والقلق

1. الشاي الأخضر منخفض الكافيين

الشاي الأخضر هو نوع مشهور من الشاي معروف بنكهته المميزة وفوائده الصحية .

ومن المثير للاهتمام أن بعض الدراسات تشير إلى أنه يمكن أيضًا أن يحسن نوعية النوم ويحارب الأرق.

على سبيل المثال ، وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على البالغين أن شرب الشاي الأخضر الذي يحتوي على نسبة

منخفضة من الكافيين كان مرتبطًا بتحسين جودة النوم ، وتقليل التوتر ، وتقليل التعب ، مقارنة بشرب الشاي الأخضر بانتظام

توصلت دراسة صغيرة أخرى إلى نتائج مماثلة ، حيث أفادت بأن الشاي الأخضر

منخفض الكافيين يقلل من مستويات التوتر ويحسن نوعية النوم لدى كبار السن

تأكد من اختيار الشاي الأخضر الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكافيين

أو لا يحتوي على نسبة خالية من الكافيين إذا كنت تخطط لشربه بالقرب من وقت النوم.

2. شاي البابونج

شاي البابونج هو نوع من أنواع الشاي العشبي بنكهة الأزهار الرقيقة والفوائد الصحية المحتملة .

إنه مصنوع من البابونج ، وهو نبات يستخدم غالبًا لتعزيز النوم بفضل آثاره المهدئة

يحتوي البابونج أيضًا على أحد مضادات الأكسدة المعروفة باسم apigenin ، والتي يمكن أن تحفز على استرخاء العضلات والنوم.

في مراجعة لـ 12 دراسة ، تم العثور على البابونج لتحسين نوعية النوم بأمان ، على الرغم من أنه لم يؤثر بشكل كبير على الأرق .

بحثت دراسة أخرى في كيفية تأثير شرب شاي البابونج على 80 امرأة أنجبن حديثًا ويعانين من ضعف جودة النوم

في غضون أسبوعين ، أبلغوا عن عدد أقل من الأعراض المرتبطة بصعوبة النوم ، مقارنة بمجموعة التحكم .

ومع ذلك ، نظرًا لأن الأبحاث لا تزال محدودة ، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم كيفية تأثير شاي البابونج على النوم.

3. شاي اللافندر

يُصنع شاي اللافندر عن طريق تخمير براعم زهرة اللافندر في الماء ، مما يخلق مشروبًا أرجوانيًا نابضًا بالحياة مع نكهة ورائحة مميزة.

لا يتم الاستمتاع به غالبًا كشاي مهدئ قبل النوم ، ولكن بعض الأبحاث تدعم أيضًا أن اللافندر يمكن أن يعزز الاسترخاء ويعزز جودة النوم.

على سبيل المثال ، وجدت إحدى الدراسات الصغيرة أن النساء اللواتي ولدن حديثًا وشربن كوبًا واحدًا (237 مل)

من شاي اللافندر يوميًا لمدة أسبوعين قد تعرضن لإرهاق أقل من المجموعة الضابطة .

أظهرت دراسة أخرى أجريت على كبار السن أن شاي اللافندر

يقلل بشكل فعال من أعراض الاكتئاب والقلق ، وكلاهما يمكن أن يساهم في الأرق

تظهر بعض الدراسات أيضًا أن زيت اللافندر الأساسي يمكن أن يقلل من القلق ويحسن النوم

على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه النتائج تنطبق على شاي اللافندر.

نصيحة : إذا كنت تستخدم أعشابًا طازجة ، فتأكد من تركها تنقع لفترة أطول قليلاً مثب

شاي البابونج واللافندر .

شاي الزنجبيل والليمون والقرفة وهو لعلاج اضطراب المعدة.

الليمون وشاي النعناع يحافظ على انتعاشك وترطيبك.

الكركديه وشاي البرتقال الكركديه مليئ بمضادات الأكسدة ويمكن أن يقلل من ارتفاع ضغط الدم.

شاي الورد والتفاح وعرق السوس .

شاي الليمون علاج شائع لنزلات البرد والإنفلونزا ، ورائع أيضًا لتقليل القلق ، وله خصائص مضادة للالتهابات.

الكركم وقشر البرتقال – توازن قشور الحمضيات العطرية بين حموضة جذور الكركم.