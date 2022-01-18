الرياضة

وفاة رئيس ريال مدريد وأسطورته “فرانشيسكو خينتو”

محمد ابو الوفاaccess_time15 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      18 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
وفاة أسطورة ريال مدريد خينتو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء في بيان رسمي عن وفاة رئيسه الشرفي وأسطورته فرانشيسكو خينتو عن عمر ناهز 88 عامًا.

وجاء في البيان: “يعرب ريال مدريد عن حزنه الشديد لوفاة فرانشيسكو خينتو الرئيس الفخري للنادي وأحد أعظم أساطيرنا وكرة القدم العالمية”.

يضيف: “تمثل شخصية خينتو قيم ريال مدريد وكان وسيظل مرجعاً للنادي وعالم الرياضة، سوف يتذكره مشجعو الملكي وجميع عشاق كرة القدم دائماً”.

سجّل خينتو 160 هدفًا خلال 600 مباراة خاضها بقميص ريال مدريد في 18 موسمًا بين عامي 1953 و1971 ليحصد العشرات من الألقاب والجوائز.

ويعتبر خينتو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي حصد مسابقة دوري أبطال أوروبا 6 مرات، في أعوام 1956، 1957، 1958، 1959، 1960، 1966.

m.abo.elwafa

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