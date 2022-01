هازارد يطلب الرحيل عن ريال مدريد.. ماذا حدث؟

قالت إذاعة راديو “مونتي كارلو” الفرنسية اليوم الثلاثاء إنها حصلت على معلومات تفيد بتقدم إدين هازارد بطلب للرحيل عن ريال ناديه مدريد الإسباني.

ويمر هازارد (31 عامًا) بمرحلة صعبة في مسيرته منذ الانتقال إلى ريال مدريد قادمًا من تشيلسي الإنجليزي صيف عام 2019 مقابل 115 مليون يورو.

وخرج هازارد من حسابات مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بسبب ضعف مستوياته مؤخرًا وتعدد إصاباته التي غيّبته عن أغلب مباريات الموسم الحالي.

وخاض هازارد 14% فقط من الدقائق المتاحة هذا الموسم مع الميرنغي في كل المسابقات، وتمكن من تسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة واحدة.

يمتد تعاقد هازارد مع ريال مدريد إلى صيف 2024 وأصبح من الصعب على اللاعب الاستمرار في النادي الملكي مع وضعيته الدائمة على مقاعد البدلاء.

المعضلة الحقيقة أمام رحيل هازارد هي راتبه السنوي الضخم البالغ قرابة 11 مليون يورو، إذ ستمتنع الأندية الأوروبية الكبرى عن الإيفاء بهذا الراتب.

العروض الشفهية التي وصلت إلى ريال مدريد حيال التعاقد مع هازارد كانت من ناديي إيفرتون ونيوكاسل الإنجليزيين اللذين يصارعان الهبوط حاليًا.

Eden Hazard is reportedly free to leave Real Madrid this month, with Newcastle, Everton and former club Chelsea interestedpic.twitter.com/ovYznNPcF4

— The Sun – Chelsea (@SunChelsea) January 18, 2022