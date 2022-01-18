في آسيوية اليد.. الأخضر يدشن مشواره بالفوز على الهند

الدمام- حمودالزهراني
دشن الأخضر السعودي اليوم مشواره في منافسات البطولة الآسيوية العشرين لكرة اليد المقامة في المنطقة الشرقية، بالفوز على منتخب الهند (54-30) ليتصدر المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن منتخب إيران الذي تغلب على منتخب أستراليا (32-10) في المجموعة ذاتها.
وتتواصل لقاءات البطولة ظهر غدٍ الأربعاء في اليوم الثاني ضمن الدور التمهيدي بإقامة ثماني مواجهات، حيث يلتقي المنتخب السعودي مع منتخب أستراليا في الساعة السادسة مساء في الدمام، فيما يواجه منتخب إيران منتخب الهند عند الساعة الرابعة عصراً على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.
وضمن منافسات المجموعة الأولى يلتقي منتخب كوريا في الساعة السادسة مساء أمام منافسه الأردن في اللقاء الذي سيقام في الدمام، وفي اللقاء الآخر الذي سيقام في القطيف ضمن المجموعة ذاتها يلتقي منتخب الكويت بمنافسه سنغافورة عند الساعة الـ12 ظهراً.
أما المجموعة الثالثة فستشهد عند الساعة الثانية ظهراً مواجهة كبيرة بين المتصدرين منتخبي قطر والعراق على صالة الدمام، فيما يواجه منتخب الإمارات منافسه عمان في صالة القطيف في نفس التوقيت.
وفي المجموعة الرابعة يلتقي المتصدر منتخب البحرين بوصيفه منتخب أوزبكستان على صالة الدمام عند الساعة الرابعة عصراً، فيما يلتقي منتخب فيتنام وهونغ كونغ على صالة القطيف في تمام الساعة الـ12 ظهراً.
وكانت لقاءات مباريات اليوم الثلاثاء، قد أسفرت عن فوز منتخب الكويت على منتخب الأردن بنتيجة (42-31) ضمن منافسات المجموعة الأولى، فيما حقق منتخب كوريا الجنوبية فوزه الأول على منتخب سنغافورة (40-9) ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
وحقق منتخب العراق فوزاً ثميناً على الإمارات (32-31) ضمن منافسات المجموعة الثالثة، فيما حقق منتخب قطر فوزاً كبيراً على منتخب عمان (31-14).
وضمن المجموعة الرابعة فاز منتخب البحرين على فيتنام (46-14) فيما تغلب منتخب أوزبكستان على منافسه هونغ كونغ (28-24).