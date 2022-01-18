غرفة الشرقية تدعم قطاع الأعمال بـ 1630 طالب عمل

البلاد : متابعات

هيأ مركز غرفة الشرقية للتوظيف , 1630 طالب عمل من الكوادر الوطنية المؤهلة في مختلف التخصصات المهنية، وذلك عبر اللقاءات الوظيفية التي نظمتها الغرفة من تاريخ 1 أكتوبر 2021 إلى 31 ديسمبر العام الماضي لدعم التوطين في القطاع الخاص في المنطقة.

وأوضحت الغرفة أن مركز التوظيف استقبل 10707 طلبات عمل في مختلف التخصصات المهنية، وأن 51 منشأة استفادت من خدمات المركز، مبينة أن المركز يقدم خدمات التوظيف ويلبي احتياجات قطاع الأعمال بالكفاءات الوطنية المؤهلة من الجنسين في جميع التخصصات الهندسية والإدارية والفنية.