“الفشار” تسالي للسهرة ويحسن عملية الهضم

يعتبر الفشار أو Popcorn هو أحد أنواع المقرمشات التي نتناولها، بهدف التسلية والاستمتاع لاسيما في أوقات السهر والاجازات ،بوخصوصاً عند مشاهدة الأفلام والمسلسلات كنوع من التسالي أو وجبة طعام صغيرة بين الوجبات الأساسية، لكن أغلبنا لا يعرف المعلومات الكافية عنه، وأنه يحتوي على العديد من الفوائد:
فوائد الفشار
يعتبر بعض الأطباء الفشار وجبة خفيفة وصحية، والآخرون يعتبرونه عكس ذلك، ويمكن تلخيص فوائد الفشار بما يلي:
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يحسن عملية الهضم
يحتوي الفشار على نسبة جيدة من الألياف كونه من الحبوب الكاملة، وبالتالي فإنه يعزز عملية الهضم ويجعلها أفضل، كما أنه يحتوي على فيتامين B وفيتامين E اللذان يحفزان حركة الأمعاء ويساعدان على إفراز العصارات الهاضمة.
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يخفض نسبة الكوليسترول
تساعد الألياف الموجودة في الفشار على تخفيض نسبة الكوليسترول في جدران الأوعية الدموية والشرايين، وبالتالي تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم، وبالتالي الحماية من الإصابة بأمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية.
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ينظم مستوى السكر في الدم
تعمل الألياف الموجودة في الفشار أيضاً على تنظيم مستوى السكر والأنسولين في الدم، وبالتالي يمكن اعتباره وجبة مثالية لمرضى السكر.
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يعزز الشعور بالشبع
تسهم الألياف في التقليل من إفراز هرمون الجريلين، وبالتالي عدم الشعور بالجوع لفترة طويلة.
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غني بمضادات الأكسدة