الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 8.7 مليارات ريال

الرياض : واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 27.91 نقطة, ليقفل عند مستوى 12193.75 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 8.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 209 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 410 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 94 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 98 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: البحر الأحمر، ومجموعة تداول، وساب، والرياض، وبترو رابغ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: معادن، وعذيب للاتصالات، وجرير، والتعاونية، وأكوا باور الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و2.64%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، وكيان السعودية، ودار الأركان، وبترو رابغ، والتصنيع الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: مجموعة تداول، والراجحي، وشركة الاتصالات السعودية، والإنماء، وأكوا باور الأكثر نشاطًا في القيمة.

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 121.99 نقطة, ليقفل عند مستوى 26058.04 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 97 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 690 ألف سهم, تقاسمتها 3148 صفقة.