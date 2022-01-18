الإقتصاد

إقفال طرح يناير من صكوك المملكة المحلية بـ2.8 مليار ريال

صحيفة البلادaccess_time15 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      18 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اليوم الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يناير 2022م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.833 مليار ريال سعودي (ملياران وثمانمئة وثلاثة وثلاثون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 1.248 مليار ريال سعودي (ملياراً ومئتين وثمانية وأربعين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2030 م.

وبلغت الشريحة الثانية 1.585 مليار ريال سعودي (ملياراً وخمسمئة وخمسة وثمانين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034 م.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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