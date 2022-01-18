أمير القصيم يطلع على جهود مكافحة سوسة النخيل الحمراء

بريدة : البلاد

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، رئيس اللجنة العليا لمتابعة مكافحة سوسة النخيل الحمراء ، بالإمارة اليوم , اجتماع اللجنة لمناقشة الجهود المبذولة من الجهات المعنية لمكافحة سوسة النخيل ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، والمشرف على القطاع الشمالي بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع ، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي .

واستمع سموه لشرح من المهندس الصوينع عن الجهود التي تبذلها الإدارات المعنية بالمنطقة لمكافحة سوسة النخيل والحد من انتشارها باتباع أساليب توعوية ووقائية أسهمت في خفض نسب الإصابة بسوسة النخيل بمزارع المنطقة .

وأشاد سمو أمير القصيم بجهود اللجنة التي قطعت شوطًا كبيرًا للوصول إلى نتائج إيجابية تمثلت في انخفاض نسبة الإصابة بسوسة النخيل الحمراء التي بلغت نسب متدنية جدا تمثل في انخفاض الإصابة لعام ٢٠٢١م بنسبة 0.74% مقارنة بعام ٢٠٢٠م بنسبة 0.87% , مؤكدا أهمية التركيز على الجانب التوعوي والتثقيفي ونشر مفهوم الوقاية من هذه الآفة بين المزارعين ، وإقامة البرامج للفئات المستهدفة عبر الأنشطة التدريبية والإرشادية لهم .