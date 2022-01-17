207 ملايين عاطل عالميا جراء كورونا

أكد أحدث تقرير لمنظمة العمل الدولية، أن التعافي في أسواق العمل سيظل بطيئًا، وذلك مع انتشار جائحة كورونا، واستمرار نضال أسواق العمل العالمية، ووفق التقديرات وصل مستوى 2022 للعاطلين عن العمل بنحو 207 ملايين مقابل 186 مليونا في 2019.

كما خفضت منظمة العمل الدولية توقعاتها الخاصة بتعافي سوق العمل لعام 2022، متوقعة استمرار العجز الكبير في عدد ساعات العمل مقارنةً بعصر ما قبل الجائحة.

وأشار التقرير إلى أنه في حين أن هذا التوقع الأخير يمثل تحسنا في الوضع في عام 2021 ، إلا أنه لا يزال أقل بنسبة 2 في المائة تقريبًا من عدد ساعات العمل قبل انتشار الوباء على مستوى العالم، علاوة على ذلك، من المتوقع أن تظل البطالة العالمية أعلى من مستويات ما قبل COVID حتى عام 2023 على الأقل.