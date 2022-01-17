هل تعاني من الأرق والسهر.. حيلة بسيطة وسهلة للدخول سريعا في النوم

الأرق واضطراب النوم أو تأخر الدخول في النعاس هي الشاكلة الأكثر إلحاحا للملايين.

فإذا لم تكن من المحظوظين القادرين على إراحة رؤوسهم على الوسادة والنوم فورا، فما الذي يمكن فعله لتغيير الوضع؟.

بحسب تقرير سكاي نيوز، فإن إيقاع الساعة البيولوجية لكل شخص يؤثر على تقلبات درجة حرارة الجسم طوال النهار والليل.

ووفقا لمؤسسة النوم، فإن انخفاض درجة حرارة الجسم يسبق النوم عادة.

ويمكن لخدعة واحدة سريعة وبسيطة وسهلة أن تخلق بيئة مثالية لنوم هنيء.

وتشير الدلائل إلى أن ارتداء الجوارب يمكن أن يخفض درجة حرارة الجسم الأساسية، ما يجعلك تنام بشكل أسرع.

ويوجد لدى النساء، على وجه الخصوص، “معدل استقلاب أقل أثناء الراحة”.

ما يؤثر على حساسيتهن تجاه بيئات النوم الأكثر برودة.

كيف يساعدك ارتداء الجوارب على النوم؟

يساعد ارتداء الجوارب على توسع الأوعية البعيدة، ما يعني تدفق المزيد من الدم إلى القدمين.

وبالتالي، مع تدفق المزيد من الدم نحو القدمين، تبدأ درجة حرارة الجسم الأساسية في الانخفاض.

وحللت الأبحاث المنشورة في المكتبة الوطنية للطب فعالية جوارب السرير على جودة النوم.

وقام فريق البحث، من جامعة سيئول الوطنية، بتجنيد ستة رجال لدراسة نومهم.

وشارك كل رجل في شرطين تجريبيين يتعلقان بلبس الجوارب في الفراش للنوم، وعدم لبسها وكانت النتيجة واضحة.