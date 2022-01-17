الدمام – البلاد

وقعت أمانة المنطقة الشرقية عقدًا استثماريًا لمشروع تطوير منتجع بشاطئ نصف القمر؛ الذي يأتي امتدادًا لمجموعة المشاريع الاستثمارية النوعية التي أُطلِقت في المنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضحت أن المشروع يشتمل على تطوير مراكز للترفيه والسياحة، ومجموعة من الخدمات المساندة كالمقاهي والمطاعم وساحات عامة وإطلالات مفتوحة متعددة الاستخدامات، سيكون لها أثر إيجابي على جودة الحياة لسكان وزوار المنطقة.

وأفادت أنها تعمل على تطوير استثماراتها بالشراكة مع المستثمرين لمواكبة توجهات وأهداف رؤية 2030 والتطورات الجديدة لسوق الاستثمار، بما يعزز من الأنشطة الترفيهية والسياحية في المنطقة؛ لإبراز مقومات مدن ومحافظات الشرقية على الخارطة السياحية والترفيهية، وتسريع وتيرة التنمية وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية.