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تطوير منتجع بشاطئ نصف القمر

صحيفة البلادaccess_time14 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      17 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام – البلاد

وقعت أمانة المنطقة الشرقية عقدًا استثماريًا لمشروع تطوير منتجع بشاطئ نصف القمر؛ الذي يأتي امتدادًا لمجموعة المشاريع الاستثمارية النوعية التي أُطلِقت في المنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضحت أن المشروع يشتمل على تطوير مراكز للترفيه والسياحة، ومجموعة من الخدمات المساندة كالمقاهي والمطاعم وساحات عامة وإطلالات مفتوحة متعددة الاستخدامات، سيكون لها أثر إيجابي على جودة الحياة لسكان وزوار المنطقة.

وأفادت أنها تعمل على تطوير استثماراتها بالشراكة مع المستثمرين لمواكبة توجهات وأهداف رؤية 2030 والتطورات الجديدة لسوق الاستثمار، بما يعزز من الأنشطة الترفيهية والسياحية في المنطقة؛ لإبراز مقومات مدن ومحافظات الشرقية على الخارطة السياحية والترفيهية، وتسريع وتيرة التنمية وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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