بوليفارد “حاضنة للترفيه العالمي” وخياراته المستقبلية

البلاد ـ خالد بن مرضاح

تمثل منطقة بوليفارد رياض سيتي واحدةً من أبرز وجهات موسم الرياض، وأكثرها من حيث الفعاليات المتنوعة، والخيارات الترفيهية المستقبلية، إذ تتيح لزوارها العديد من البرامج والأنشطة ما بين الألعاب الرقمية والرياضات الإلكترونية والمقاهي والمطاعم العالمية.

وتعد بوليفارد رياض سيتي “حاضنةً ترفيهيةً عالميةً”، إذ جمعت بين أرجائها أبرز أدوات الترفيه المميزة في مختلف بلدان العالم من القارات الأوروبية والآسيوية والأمريكية، إضافةً إلى التزلج الذي يعد أبرز الفعاليات الترفيهية بالقارة القطبية الجنوبية، والمحيط المتجمد شمال الكرة الأرضية.

وتتميز المنطقة بجمعها بين ألوان الترفيه السمعي من خلال الموسيقى العربية والأجنبية، ومسارح أم كلثوم وعبدالحليم حافظ، ومحمد عبده أرينا، وأبوبكر سالم، وبين الترفيه البصري من خلال جماليات المنطقة وتموجات النوافير في مجموعة من الميادين والمناطق الفرعية، فضلًا عن المذاقات المنتمية لأساليب حياتية متفرقة في زوايا متعددة من العالم.

وتشكل بوليفارد رياض سيتي مدينةً ترفيهيةً جامعةً لما تفرق في أنحاء العالم من الخيارات السينمائية والرياضية، وألعاب البولينج والجولف، إضافةً إلى التسوق، والتجول بين أشهر العلامات التجارية، ومختلف المطاعم والمقاهي العالمية المتنوعة.

وتشكل بوليفارد رياض سيتي، واحدةً من أهم الوجهات في موسم الرياض، وإحدى أكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة العربية السعودية، وتقع في شمال العاصمة الرياض، وتحديدًا في حي حطين، وتضم فعاليات عدة، منها: الحدائق والنافورة الراقصة، مراكز الألعاب العالمية، المطاعم والمقاهي، إضافةً إلى العديد من المسارح المخصصة للعروض المسرحية والغنائية.