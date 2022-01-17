انطلاق جائزة العلا للتصميم في نسختها الأولى

العلا ـ البلاد

في نسختها الافتتاحية، أطلقت جائزة العلا للتصميم (ADA) دعوة مفتوحة للمصممين السعوديين والإقليميين والدوليين لتقديم تصاميم لمفاهيم منتجات مستوحاة من تراث العلا وطبيعتها وفنها – لرسم مشهد صحراوي مذهل للواحة ومن قلب طريق البخور القديم. تم استلام أكثر من 400 طلب ومراجعتها من قبل لجنة التحكيم المكلفة باختيار ستة فائزين بالجائزة من كل فئة من فئات هدايا كبار الشخصيات وتجارة التجزئة.

يتم تقديم جائزة العلا للتصميم في جناح خاص في المهرجان السعودي للتصميم في منطقة جاكس، الدرعية، بالرياض في الفترة من 10 إلى 29 يناير 2022. ويتضمن الجناح أقسامًا متعددة للاستكشاف: تجربة حسية غنية بجماليات وجوهر العلا، عرض مستوحى من العلا يعرض منتجات مصممة مسبقًا، وعرض للفائزين الذي سيكشف عن رحلة المشاركين في المسابقة.

كما سيقدم جناح جائزة العلا للتصميم لقاءات رئيسية من الخبراء والممارسين، ويستضيف حفل توزيع الجوائز الذي سيُعقد في 26 يناير 2022. وسيتم إنتاج تصميمات الفائزين المختارين وتقديمها في منافذ البيع بالتجزئة الثقافية في العلا والإعلان عنها في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

سيتم تقديم مزيد من التفاصيل حول الدورة التالية لجائزة العلا للتصميم في الحفل الختامي في 26 يناير 2022.