“المواصفات السعودية” تشرح طرق حصول المستفيدين على الدعم لتحسين الجودة

البلاد- ياسر بن يوسف

نظمت اللجنة التجارية بالغرفة التجارية بمكة المكرمة ورشة عمل بعنوان “خدمات مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة” بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، للتعريف بأهم ركائز البنية التحتية الوطنية للجودة في دعم المنشآت من خلال تحسين جودة المنتجات والخدمات.

وأوضح المهندس محمد باحشوان رئيس قسم دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإدارة دعم الأعمال بفرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة أن مركز دعم المنشآت يعمل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف الهيئة، ضمن خطة شاملة لجميع الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة ذات الصلة، التي تم التوجيه بأن تكون لها إدارة خاصة بإدارة الاعمال ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن المركز يقدم دعما متنوعا للمنشآت المستهدفة تتمثل في المشاركة في الفرق الفنية والتدريب والاستشارات الفنية.

وتابع: “من مهام المركز تسهيل وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على خدمات الهيئة، وترسيخ ثقافة الجودة من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها الهيئة، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاطلاع على الممارسات العالمية لتطوير المنتجات وتحسين الخدمات”.

وأكد المهندس باحشوان أن المركز يحرص على نقل الخبرات والمعرفة للمنشآت لزيادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر برامج الجودة، والاطلاع على الممارسات العالمية لتطوير المنتجات وتحسين الخدمات، فضلا عن تسهيل الحصول على النصح والإرشاد المناسب من خلال برامج الاستشارات التي تقدمها الهيئة، مشيرا إلى أن من أهم المستهدفات رفع كفاءة رأس المال البشري حتى تكبر تلك المنشآت تنافس في الاسواق المحلية والدولية.

وقدم استعراضا لثلاث من الخدمات التي يتيحها المركز، أولها برنامج مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الفرق الفنية المتخصصة في اعداد المواصفات وذلك عبر إرسال دعوات للمستهدفين بالبريد الالكتروني، ويتم الاختيار عبر لجنة متخصصة في هذا الشأن.

وتحدث عن خدمة الدعم الثانية المتمثلة في خدمة تدريب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات الهيئة، وخصوصا في برامج الجودة، وهي باقة مهمة جداً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهتمة في الحصول على برامج تدريب فنية متخصصة في مجالات الجودة “كالايزو” كإدارة المخاطر، ونظم إدارة الجودة، ويتم ذلك بالدخول على الموقع الإلكتروني لمركز التدريب بالهيئة والاطلاع على البرامج التدريبية المتاحة.

وتتمثل الخدمة الثالثة في طلب الاستشارات الفنية والخاصة بطلب الفائدة الفنية في المواصفات الفنية المتخصصة مثل إدارة التفتيش، وشهادة جودة مراكز خدمة المستفيدين “حياك”؛ حيث يستطيع المستفيد تقديم طلب الحصول على الخدمة عبر تطبيق الأجهزة الذكية “نوافذ” الخاص بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يقوم بإرسال طلب الاستشارة إلى إدارة الاستشارات بهيئة المواصفات بشكل إلكتروني ومن ثم الرد على الطلب من قبل مستشاري الهيئة.