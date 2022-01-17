الإقتصاد

“التجارة” تدعو المستهلكين للمشاركة بالرأي في استبيان رضا المستهلك عن وكالات السيارات

صحيفة البلادaccess_time14 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      17 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

 أطلقت وزارة التجارة استبانة “رضا المستهلك عن وكالات السيارات” في السعودية، داعية المستهلكين للمشاركة فيها بالرأي عبر الرابط : https://Survey.mc.gov.sa/Home/Generic/95C98320529EFBC6 .

وأكدت الوزارة اهتمامها بتطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمستهلك، من خلال التنسيق والتواصل المستمر مع المنشآت التجارية، واعتماد مؤشرات لقياس الأداء بشكل دوري، على أن تتم مناقشتها مع الوكلاء والمستهلك بكل شفافية.

وكان معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قد اجتمع في يونيو الماضي بوكلاء السيارات في المملكة لبحث تطوير خدمات ما بعد البيع والضمان والصيانة وقطع الغيار وغيرها من الخدمات التي يجب الارتقاء بها؛ لرفع رضا المستهلك وثقته في السوق المحلية.

وتعمل وزارة التجارة على استبانات مماثلة تشمل: وكلاء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والمتاجر الإلكترونية وذلك لتطوير هذه القطاعات بشراكة المستهلك ورفع الثقة في الخدمات التي تقدمها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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