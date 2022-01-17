اخبار موجزة

أمير الرياض يستقبل سفير قطر

الرياض- البلاد

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس, سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية،وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.

تطعيم ضد شلل الأطفال

جيزان- البلاد

دشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالإمارة أمس، المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال , حيث أعطى سموه الجرعة الأولى للأطفال المستهدفين معلنًا انطلاق الحملة.

واطلع خلال التدشين على عرض قدمه مدير صحة المنطقة عبدالرحمن الحربي حول الحملة التي تستهدف الأطفال دون سن الخامسة على مدى أسبوعين، وتستهدف 115682 طفلًا عبر برنامج الزيارات المنزلية الذي تقوم به 175 فرقة ثابتة و451 فرقة متحركة تعمل على فترتين صباحية ومسائية، إلى جانب 8 فرق للإشراف الميداني.

وأعرب سموه عن تقديره لمنسوبي صحة جازان على ما يبذلونه من جهود للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين متمنيًا التوفيق للقائمين على الحملة.

مشروعات جديدة بنجران

نجران – البلاد

أكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أن المحافظة على البيئة تمثل هدفًا رئيسًا في رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى اعتماد الإستراتيجيات والبرامج لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الرقعة الزراعية، للإسهام في الأمن الغذائي.

ودشن سموه أمس 7 مشروعات مائية وبيئية تجاوزت تكلفتها أكثر من 306 ملايين ريال لخدمة أكثر من 63 ألف مستفيد، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر الشبل، وعدد من مسؤولي منظومة البيئة والمياه والزراعة، وذلك في قاعة الأمير مشعل بن عبد الله للمؤتمرات والفعاليات بنجران.

جهود إدارة المجاهدين بالقصيم

بريدة – البلاد

استقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم بمكتبه أمس, مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة بمناسبة تعيينه مديرًا للفرع.

وأشاد سموه بما تقوم به إدارة المجاهدين بالمنطقة من مهام وواجبات وفق المنظومة الأمنية ، حاثًا منسوبيها على بذل المزيد من الجهود والتفاني بالأعمال الموكلة للفرع.