أمير القصيم يناقش جهود المحافظة على الآثار والنقوش التاريخية بالمنطقة

بريدة : البلاد

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم، اجتماعًا لمناقشة آليات تعزيز الجهود للمحافظة الآثار والنقوش التاريخية بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة.

وأكد أهمية العمق التاريخي للمنطقة، لوجود آثار مضت عليها آلاف السنين، وهو ما أكدته الدراسات المتخصصة التي كشفت عن وجود مواقع من العصور الحجرية، إضافةً إلى الأحفورات والفنون الصخرية وغيرها، مشيرًا إلى الدور التكاملي بين الجهات الحكومية المعنية للمحافظة على الآثار والنقوش التاريخية، داعيًا إلى إبراز النقوش التاريخية والمواقع الأثرية القديمة.

واستعرض الاجتماع الأدوار التي تقوم بها الجهات الحكومية لتعزيز الجهود للمحافظة على الآثار والنقوش التاريخية بالمنطقة، ودور الباحثين المتخصصين في استكشاف الجوانب الأثرية والتاريخية بالمنطقة.