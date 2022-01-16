ملتقى “سكني 2022” يشهد توقيع 3 اتفاقيات للتمويل الإلكتروني

الرياض : البلاد

وقع برنامج “سكني” 3 اتفاقيات للتمويل الإلكتروني مع عدد من الجهات التمويلية ضمن فعاليات “ملتقى سكني 2022″؛ وذلك بهدف تسهيل تملُّك الأسر السعودية لمسكنها الأول ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) لزيادة نسبة تملُّك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030م, وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

وتضمنت الاتفاقيات الثلاث تقديم الجهات التمويلية خدمة “التمويل الإلكتروني” عبر تطبيق وموقع “سكني”, دون الحاجة إلى زيارة الفروع، بالشراكة مع بنك البلاد الذي مثَّله المدير العام لشبكة الفروع فهد الحنايا، ومع بنك الإنماء الذي مثَّله المدير العام لمصرفية الفروع عبدالرحمن الناصر، ومع شركة بداية للتمويل, ووقعها الرئيس التنفيذي للشركة مازن الغنيم.

كما كرَّم برنامج “سكني” عدداً من شركاء النجاح من الممولين والمطورين والمقاولين لجهودهم الفاعلة خلال العام الماضي 2021م في إطار تسهيل حصول الأسر السعودية على الخيارات

والحلول السكنية تحقيقاً لمستهدفات “سكني” ضمن خدمات متعددة تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم، منها 5 جوائز بالشراكة مع وكالة الوزارة لتجربة العميل وخدمة العملاء, شملت: شركة محمد عبدالعزيز الحبيب وشركاؤه للاستثمار العقاري، وشركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده، والبنك الأهلي السعودي، وبنك البلاد، وشركة مايكروسوفت العربية.

وحصل على جائزة “سكني” لأفضل بنك “مصرف الراجحي” ضمن فئة الجهات التمويلية؛ نظير توقيعه أكبر عدد من العقود التمويلية, بواقع 85 ألف عقد تمويلي، و”شركة دار التمليك” بوصفها أفضل شركة تمويل عقاري؛ لتوقيع 1420 عقدًا. وفاز البنك الأهلي السعودي بجائزة “سكني” بوصفه أفضل جهة تمويلية للوحدات تحت الإنشاء؛ لتنفيذه نحو 7300 عقد تمويلي.

وحصد “بنك الجزيرة” جائزة أفضل عرض تسويقي للتمويل العقاري السكني، كما حصد “البنك العربي الوطني” جائزة أفضل جهة تمويلية تطوراً بنسبة 92%، فيما فازت “ماريا العليط” من بنك الرياض بجائزة أفضل ممثل تسويق؛ لتنفيذها أكبر نسبة من عقود التمويل خلال الربع الماضي. وجائزة أفضل جهة تمويلية, فاز بها “مصرف الراجحي”؛ لتحويله الخدمات المقدمة عبر خدمة “المستشار العقاري” إلى عقود تمويلية.

وشهد “ملتقى سكني 2022” تكريم عدد من شركات التطوير العقاري بجائزة التميز في المشاريع، التي فاز بها “شركة دور العقارية” عن مشروع “المعيصم” الواقع في مكة المكرمة،

و”شركة رتال” عن مشروع “نساج تاون” الواقع بضاحية الجوان في مدينة الرياض، وكذلك مشروع “سرايا الجوان” لشركة “دار وإعمار”، وضمن جائزة التميز للمطورين العقاريين، حصدتها “شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده”، و”شركة بن جار الله”، و”شركة الرائم للتطوير العقاري”.

كما كرم الملتقى، ضمن فئة التميز للمقاولين، شركة “تكوين”، وشركة “شغن”، وشركة “الأومير للتجارة والمقاولات”؛ لسرعة إنجاز المشاريع وفق الجداول الزمنية والشروط. وفئة

جائزة التميز للاستشاريين لـ”شركة العمارة المستدامة للاستشارات الهندسية”, و”مكتب عمران العمران للاستشارات الهندسية”, و”شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات”؛ لتنفيذها أكبر عدد من المشاريع.

فيما حصل عدد من الوسطاء العقاريين من شركاء النجاح للوطنية للإسكان (NHC) على تكريم تضمن: “مكتب بندر إبراهيم العبود للعقارات”، و”مكتب نفوذ التطوير للعقارات”، و”تطبيق عقار”، و”مكتب إبداع الربوة للعقار”، و”مكتب بيرحاء للعقار”، و”مكتب اللؤلؤة العقارية”، و”مكتب عطالله للعقار”، و”شركة المنافذ الأولى العقارية”.

كما احتفى “ملتقى سكني 2022” بشركاء النجاح من الإعلاميين، وإعلان مستهدفات البرنامج للعام الجاري بخدمة 180 ألف أسرة سعودية جديدة, منها 150 ألف أسرة تسكن منازلها، وتقديم أكثر من 100 ألف قرض عقاري مدعوم، وإبراز إنجازات “سكني” للعام الماضي 2021م المتمثلة في استفادة أكثر من 225 ألف أسرة, منها 186 ألفًا سكنت منازلها بالاستفادة من خيارات وخدمات “سكني” المتنوعة عبر موقعه وتطبيقه الإلكتروني للأجهزة الذكية ضمن إجراءات سهلة وميسرة.