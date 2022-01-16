الرياضة لاعبو الأهلي الجدد سيشاركون أمام ضمك

جدة- عائض الدهاس علمت مصادر” البلاد” أن إدارة النادي الأهلي قد استوفت كافة الطلبات الخاصة باستخراج شهادة الكفاءة المالية، وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة. وسيتم قيد اللاعبين الجدد في كشوفات النادي، وهم” كارلوس إدواردو، وفرانك كوم، وعبدالرحمن الزهراني، وأيمن يحيى” وسيتم استبعاد كل من حمدي النقاز بمخالصة مالية. أما السنغالي نداو فستتم إعارته بعد أن تلقت الإدارة الأهلاوية عدة عروض لكسب خدماته. وبينت المصادر أن مباراة ضمك ستكون الأولى لظهور اللاعبين الجدد في الفريق.