الرياضة

لاعبو الأهلي الجدد سيشاركون أمام ضمك

صحيفة البلادaccess_time13 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      16 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- عائض الدهاس

علمت مصادر” البلاد” أن إدارة النادي الأهلي قد استوفت كافة الطلبات الخاصة باستخراج شهادة الكفاءة المالية، وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.

وسيتم قيد اللاعبين الجدد في كشوفات النادي، وهم” كارلوس إدواردو، وفرانك كوم، وعبدالرحمن الزهراني، وأيمن يحيى” وسيتم استبعاد كل من حمدي النقاز بمخالصة مالية.

أما السنغالي نداو فستتم إعارته بعد أن تلقت الإدارة الأهلاوية عدة عروض لكسب خدماته. وبينت المصادر أن مباراة ضمك ستكون الأولى لظهور اللاعبين الجدد في الفريق.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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