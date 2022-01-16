صحة مكة المكرمة تحتفي بـ 20 متعافياً من السرطان

البلاد- ياسر بن يوسف

احتفت صحة مكة المكرمة أمس الأول بالتعاون مع جمعية رعاية متعافي السرطان الخيرية بالرياض، بتعافي 20 مصابة بمرض السرطان قدموا لمكة المكرمة لأداء فريضة العمرة.

وذكر المدير العام للجمعية الدكتور بندر الدحيم بأن برنامج العمرة الذي أقامته الجمعية على نفقتها احتفاء بالمتعافيات إستهدف 20 سيدة ناجية من داء السرطان؛ بتوفير تذاكر السفر والإقامة.

مبيناً بأنه تم تقليص العدد إلى 20 متعافية بسبب الظروف الصحية التي يمر بها العالم من تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد19؛ ومايتطلبه الوضع من تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة، شاكراً صحة مكة المكرمة لما قدمته من دعم وعناية وإستقبال للإحتفاء بالمتعافيات.

وأبانت إيمان الغامدي المدير التنفيذي للجمعية بأن الجمعية تُعنى برعاية مصابي السرطان من مختلف الفئات السيدات والرجال والأطفال، وهي عبارة عن مؤسسة وقفية تابعة لوزارتي الموارد البشرية والصحة، كما تهدف إلى تمكين المتعافيين مجتمعياً؛ بتوفير البرامج والخدمات المساندة لهم.