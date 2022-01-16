شاهد.. أهداف مباراة ليفربول وبرينتفورد 3-0 في البريميرليغ

حقق ليفربول انتصارًا بثلاثة أهداف نظيفة أمام برينتفورد اليوم الأحد ضمن مباريات الأسبوع الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليغ”.

ورفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة في وصافة جدول المسابقة خلف المتصدر مانشستر سيتي بـ 56 نقطة، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 23 نقطة.

أحرز أهداف ليفربول ضد برينتفورد كل من البرازيلي فابينيو و الإنجليزي أوكسلاد تشامبرلين والياباني تاكومي مينامينو في الدقائق 44 و69 و77.

أهداف ليفربول الثلاثة في مرمى برينتفورد منحت النادي أول انتصار في البريميرليغ منذ 3 جولات، عرف فيهم الهزيمة مرة والتعادل في 3 مرات.

نتائج ليفربول في آخر 3 جولات بالدوري الإنجليزي كانت، التعادل ضد توتنهام 2-2، الخسارة من ليستر سيتي 1-0 وأخيرًا التعادل 2-2 ضد تشيلسي.

شاهد أهداف ليفربول وبرينتفورد 3-0