النفط يواصل الصعود

الرياض – البلاد

قال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، إن مجموعة “أوبك بلس” مستقلة ضد أي تدخلات خارجية تتعلق بقراراتها، مؤكدا اعتماد المجموعة على التصرف بمسؤولية وحذر.

وأوضح الوزير على هامش زيارته لأذربيجان أن سياسة “أوبك بلس” نجحت في تزويد سوق النفط بما تحتاجه من إمدادات على الدوام.

وحول الزيادات الشهرية لإنتاج النفط، قال وزير الطاقة إن هذه الزيادات قد تحصل أو لا تحصل، مبينا أن ذلك عائد لتقييم المجموعة لظروف السوق.

وأشار إلى وجود المزيد من الأدوات لدى “أوبك بلس” لاستخدامها لإدارة السوق في ظل وجود الكثير من المتغيرات، مشيدا بنسبة الالتزام القياسية لمستويات الإنتاج التي تحققها المجموعة.

وأقرت المجموعة مؤخرا، تثبيت سياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير خلال الشهر المقبل، لتواصل تحدي مطالبات تسريع وتيرة زيادة الإمدادات، حيث أعاد الاجتماع الوزاري التأكيد على خطة زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يومياً في فبراير 2022.

وعادت أسعار النفط إلى الارتفاع ، مدعومة بقيود العرض ، رغم الإعلان عن موافقة الصين على السحب من احتياطاتها النفطية، بعد الاتفاق مع واشنطن التي قد تتحرك قريبا لكبح الأسعار التي ما زالت فوق 80 دولارا للبرميل، بينما أثرت القيود على الحركة في الصين لمكافحة تفشي كوفيد-19 على الطلب على الوقود.

وتوقعت عدة بنوك أن تبلغ أسعار النفط 100 دولار للبرميل هذا العام إذ من المنتظر أن يتجاوز الطلب العرض.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 0.7% إلى 85.04 دولار للبرميل. كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس 0.34% إلى 82.47 دولار للبرميل.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية الخميس إنها باعت 18 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي لست شركات ، ورغم ذلك يتجه الخامان القياسيان برنت وغرب تكساس الوسيط للصعود للأسبوع الرابع على التوالي، بدعم من المخاوف بشأن الامدادات على ضوء عدم الاستقرار في ليبيا وقازاخستان، وانخفاض مخزونات الخام الأميركية لأدنى مستوى.