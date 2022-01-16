الصحة تكشف خطوات الفحص الذاتي لكورونا

الرياض ـ البلاد

أوضح الدكتور عبدالله الجريان – قائد الخدمات المخبرية بوزارة الصحة قيمة جهاز الفحص الذاتي لفيروس كورونا. وقال المسؤول بوزارة الصحة أن قيمة جهاز الفحص الذاتي لفايروس كورونا تتراوح بين 40-45 ريالا.

ونصح الجريان بشراء هذه المنتجات من أماكن موثوقة كالصيدليات، لأنَّ تلك الأماكن عليها رقابة ومرخصة من هيئة الغذاء والدواء.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة خطوات الفحص الذاتي لفيروس كورونا بالمنزل من خلال الفحص الذاتي، التي تضمنت ، تعقيم اليدين جيدًا قبل فتح علبة الفحص الذاتي لكورونا ، فتح القنينة بحذر وعصر السائل الموجود بها في الأنبوب، ويجب أن يكون السائل عند خط الملء وأعلى، ثم وضع الأنبوب في حامل الأنابيب ،ـ فتح غلاف المسحة مع الحذر من عدم ملامسة الطرف الناعم منها.

مسح فتحتي الأنف بنفس المسحة، عن طريق إدخالها لمسافة 2 سم، ثم تدوير المسحة ببطء 5 مرات ،ـ إدخال المسحة في الأنبوب وتجريك السائل 5 مرات ثم عصر المسحة بجدران الأنبوب ،ـ كسر الطرف الخارجي للمسحة وهي داخل الأنبوب عند علامة الخط الفاصل الموجودة بالمسحة.