الشريك المؤسس لـ “وايت شيلد بارتنرز” من بين “أفضل 25 استشارياً

الرياض – خاص

اختير فادي فرّا، الشريك والمؤسس لشركة الاستشارات العالمية “وايت شيلد بارتنرز”، من بين أفضل 25 استشارياً لعام 2021 ضمن قائمة “مجلة كونسلتينج” (Consulting Magazine) المتخصصة في مجال الاستشارات. مدعوماً بخبرة واسعة ونجاحات متلاحقة في مجال الإدارة والاستشارات على مدى أكثر من 20 عاماً، كان فرّا من بين الشخصيات المكرمة لتميّزهم وريادتهم في القطاع العام، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخراً في “تشلسي بييرز” في مدينة نيويورك.

ويعدّ اختيار فرّا ضمن قائمة أفضل 25 استشارياً لعام 2021 التكريم الثاني له من “مجلة كونسلتينج” للاستشارات، مما يؤكد خبراته الاستشارية المتميزة وقدرته الاستثنائية على المساهمة في رسم السياسات على مستوى العالم. ويعدّ فرّا مؤلّفاً معروفاً، وله مجموعة من الكتب والمنشورات المتعلقة بالابتكار والتنافسية والسياسات المتعلّقة بقطاع الصناعة.

وقال فادي فرّا: “يشرّفني وكلّي فخر أن يتم اختياري من قبل “مجلة كونسلتينج” ضمن قائمة أفضل 25 استشارياً لعام 2021. وفي هذه المناسبة، أتوجه بالشكر والإمتنان لفريق عمل “وايت شيلد بارتنرز”، حيث لم يكن هذا الإنجاز ليتحقق دون مساعدتهم القيّمة وجهودهم المتفانية. وعلى مر السنوات، نجح الاقتصاديون وعلماء البيانات لدينا بتقديم الدعم والاستشارات المطلوبة لصانعي السياسات، مساهمين بذلك في تشكيل مستقبل الحكومات والشركات على مستوى العالم”.