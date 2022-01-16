” الرياضة” تكشف تفاصيل النسخة الثانية من طواف السعودية في “العلا”

العلا – هاني البشر
كشفت وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات اليوم خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقد في قاعة مرايا بمحافظة العلا عن مشاركة 16 فريقاً عالمياً في النسخة الثانية من سباق “طواف السعودية“ للدراجات الهوائية، والمقرر اقامته ما بين الأول والخامس من (فبراير) المقبل، يقطعون فيها مسافة 831.3 كيلومتر على خمس مراحل.
وشهد المؤتمر تمثيل عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات المهندس سامي العويضي والمتحدث الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا الأستاذ عبدالرحمن بن سليمان الطريري والسيد بايير ايف توو نائب مدير الدراجات في ASO.
من جهته، أكد المهندس سامي العويضي عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات، على أن استضافة المملكة للنسخة الثانية من”طواف السعودية” دلاله كبرى لما تشهده المملكة من تطور ونجاح وازدهار وكذلك نقلة نوعية كافة الرياضات، بفضل الله، ثم بدعم القيادة الرشيدة.
من جهته، قال عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات: “لا يخفى على الجميع ما تحظى به الرياضة السعودية اليوم من دعم لامحدود، جعلها وفي فترة وجيزة الواجهة الرياضية الأبرز في المنطقة من خلال استضافة أقوى البطولات العالمية في جميع الألعاب، وبتوجيه من سمو وزير الرياضة، سنكون جاهزين لاستقبال هذا الحدث الكبير والمشاركين فيه لتقديم نسخة جديدة ومميزة، بإذن الله تعالى”.
وشهد المؤتمر الصحافي عرضاً عن الحدث بشكل عام، وتفاصيل المسارات ومراكز البداية والنهاية لكل مرحلة من المراحل الخمس، حيث تنطلق المرحلة الأولى من المنتزه الشتوي “وينتر بارك” مروراً، وتبدأ المرحلة الثانية من جامعة طيبة للبنات، والمرحلة الثالثة من بئر تيماء هداج، والمرحلة الرابعة من المتنزة الشتوي، والمرحلة الخامسة من البلدة القديمة في العلا، وتختتم فيها.