الرياضة

” الرياضة” تكشف تفاصيل النسخة الثانية من طواف السعودية في “العلا”

صحيفة البلادaccess_time13 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      16 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

العلا – هاني البشر

كشفت وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات اليوم خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقد في قاعة مرايا بمحافظة العلا عن مشاركة 16 فريقاً عالمياً في النسخة الثانية من سباق “طواف السعودية“ للدراجات الهوائية، والمقرر اقامته ما بين الأول والخامس من (فبراير) المقبل، يقطعون فيها مسافة 831.3 كيلومتر على خمس مراحل.

وشهد المؤتمر تمثيل عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات المهندس سامي العويضي والمتحدث الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا الأستاذ عبدالرحمن بن سليمان الطريري والسيد بايير ايف توو نائب مدير الدراجات في ASO.

من جهته، أكد المهندس سامي العويضي عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات، على أن استضافة المملكة للنسخة الثانية من”طواف السعودية” دلاله كبرى لما تشهده المملكة من تطور ونجاح وازدهار وكذلك نقلة نوعية كافة الرياضات، بفضل الله، ثم بدعم القيادة الرشيدة.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات: “لا يخفى على الجميع ما تحظى به الرياضة السعودية اليوم من دعم لامحدود، جعلها وفي فترة وجيزة الواجهة الرياضية الأبرز في المنطقة من خلال استضافة أقوى البطولات العالمية في جميع الألعاب، وبتوجيه من سمو وزير الرياضة، سنكون جاهزين لاستقبال هذا الحدث الكبير والمشاركين فيه لتقديم نسخة جديدة ومميزة، بإذن الله تعالى”.
وشهد المؤتمر الصحافي عرضاً عن الحدث بشكل عام، وتفاصيل المسارات ومراكز البداية والنهاية لكل مرحلة من المراحل الخمس، حيث تنطلق المرحلة الأولى من المنتزه الشتوي “وينتر بارك” مروراً، وتبدأ المرحلة الثانية من جامعة طيبة للبنات، والمرحلة الثالثة من بئر تيماء هداج، والمرحلة الرابعة من المتنزة الشتوي، والمرحلة الخامسة من البلدة القديمة في العلا، وتختتم فيها.

ويشارك في السباق فرق: بحرين فيكتوريوس (بريطانيا)، بورا – هانسجروهي (ألمانيا)، كوفيديس (فرنسا)، لوتو سودال (بلجيكا)، “كويك ستيب ألفا فينيل” (بلجيكا)، بايك إكسينج – جيكو (أستراليا)، فريق DSM (هولندا)، فريق الإمارات (الإمارات)، ألبسين-فينيكس (بلجيكا)، بي آند بي هوتيلز – كيه تي إم (فرنسا)، أركيا – سامسيك (فرنسا)، توتال إنرجيز (فرنسا)، فريق ركوب الدراجات أونو إكس برو (النرويج)، الفريق الكويتي المحترف للدراجات (الكويت)، تيرينجانو بوليجن للدراجات (ماليزيا)، وفينو-أستانا (كازاخستان).

كما سيصاحب السباق عدد من الفعاليات والسباقات الرياضية، على رأسها سباق الجمهور، والسباق النسائي وسباق الناشئين الذي ينظمه الاتحاد السعودي للدراجات، إلى جانب سباق مخصص للأطفال، لحث كافة مكونات المجتمع على المشاركة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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