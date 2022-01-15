الرياضة

غداً بالعلا.. الكشف عن تفاصيل النسخة الثانية من “طواف السعودية 2022”

صحيفة البلادaccess_time12 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      15 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
تكشف وزارة الرياضة غداً الأحد 16 يناير 2022م، عن تفاصيل سباق النسخة الثانية من “طواف السعودية 2022” للدراجات، والتي تستضيفها محافظة العلا خلال الفترة من 1 – 5 فبراير 2022م، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات كإحدى مبادرات برنامج “جودة الحياة”، وذلك عبر مؤتمر صحفي يقام في قاعة “مرايا” بالعلا.

وسيتم خلال المؤتمر الصحفي، كشف كامل التفاصيل عن مسار السباق والمراحل الخمس التي سيمر بها داخل محافظة العلا، المليئة بالمعالم والآثار الطبيعية الخلابة، وكذلك المشاركين في السباق المرتقب، إلى جانب التطرق إلى الفعاليات المصاحبة والسباقات المختلفة التي ستقام على هامش السباق مثل سباق الجمهور، السباق النسائي، سباق الناشئين، وسباق مخصص للأطفال.

 

الجدير ذكره أن العاصمة الرياض قد شهدت استضافة النسخة الأولى من السباق في فبراير 2020م، وتوّج بلقبها الدراج الألماني فيل بهاوس من فريق “بحرين ماكلارين”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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