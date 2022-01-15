طريقة عمل صوص الباربكيو (صلصة المشويات)

صلصة الباربكيو أو صلصة المشويات هي صلصة مُنكهة للحوم والدجاج والأسماك التي تريدين الحصول علي طعم تدخين لها

المقادير اللازمة

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 بصلة صغيرة مقشرة ومفرومة

2 فص ثوم

300 جرام طماطم مقشرة ومصفاة

2 ملاعق طعام من معجون الطماطم

1 ملعقة كبيرة سكر بني

1 ملعقة كبيرة صلصة رسيستيرشاير

1 ملعقة كبيرة صلصة فلفل حلو

2 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض

1 ملعقة كبيرة خردل

طريقة العمل

ضعي الزيت في قدر على نار خفيفة

أضيفي البصل واتركيها لمدة 5 دقائق حتى تنضج قليلاً

أضيفي جميع المكونات الأخرى واتركيها حتى الغليان

اخفضي الحرارة إلى متوسطة

اتركيها تطهى لمدة 5 دقائق مع التحريك حتى تتكاثف قليلاً

توضع جانبا لتبرد قليلا

ضعيها في الخلاط واخلطيها حتى تصبح ناعمة

يحفظ في وعاء محكم الغلق في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين

اختيار فريق لذيذ