طريقة عمل صلصة البيستو صوص

البيستو هي صلصة إيطالية تتكون من الثوم المفروم والريحان والصنوبر ممزوجة بزيت الزيتون والجبن

المقادير اللازمة

أوراق ريحان

2 ملاعق كبيرة من الصنوبر المحمص

2 فص ثوم

1/2 كوب من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من جبن البارميزان المبشور

الملح والفلفل الأسود

طريقة العمل

ضعي الريحان والصنوبر في محضر الطعام واخلطيهم

ضعي الثوم وأخلطي مرة أخري

أثناء عمل الماكينة ابدأي في صب زيت الزيتون ببطء

عندما يختفي الزيت بالكامل أوقفي الماكينة وبملعقة اجمعي المواد التي تتراكم على الجانبين للمنتصف

أضيفي الجبن المبشور واخلطيهم مرة أخرى

يتبل بالملح والفلفل

وتقدم