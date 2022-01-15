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طريقة عمل صلصة البيستو صوص

نيفين عباسaccess_time12 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      15 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البيستو هي صلصة إيطالية تتكون من الثوم المفروم والريحان والصنوبر ممزوجة بزيت الزيتون والجبن

المقادير اللازمة
أوراق ريحان
2 ملاعق كبيرة من الصنوبر المحمص
2 فص ثوم
1/2 كوب من زيت الزيتون
ملعقة كبيرة من جبن البارميزان المبشور
الملح والفلفل الأسود

طريقة العمل
ضعي الريحان والصنوبر في محضر الطعام واخلطيهم
ضعي الثوم وأخلطي مرة أخري
أثناء عمل الماكينة ابدأي في صب زيت الزيتون ببطء
عندما يختفي الزيت بالكامل أوقفي الماكينة وبملعقة اجمعي المواد التي تتراكم على الجانبين للمنتصف
أضيفي الجبن المبشور واخلطيهم مرة أخرى
يتبل بالملح والفلفل
وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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