ضمك يقلب الطاولة على الطائي.. ويستعيد نغمة الانتصارات

متابعة- محمود العوضي
تصوير- معزي السويدي
قلب فريق ضمك الطاولة على مضيفه فريق الطائي، بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز مثير على فارس الشمال بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم السبت، في حائل، ضمن منافسات الجولة الـسابعة عشرة من دوري كـأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تقدم فريق الطائي بالهدف الأول عن طريق اللاعب دينور في الدقيقة 8، قبل أن يعادل الفريق الضمكاوي النتيجة عن طريق منصور حمزي في الدقيقة 42، ثم عاد منصور حمزي ليسجل الهدف الثاني له والفوز لفريقه في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.
ليعود فريق ضمك لطريق الانتصارات مرة أخرى، ويرفع رصيده إلى 29 نقطة بالمركز الرابع بدوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الطائي عند 19 نقطة بالمركز العاشر.