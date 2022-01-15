الرياضة

شاهد.. مانشستر سيتي يهزم تشيلسي وينفرد بصدارة البريميرليغ

محمد ابو الوفاaccess_time12 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      15 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
مانشستر سيتي

ابتعد حامل اللقب مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بتحقيقه فوزًا صعبًا اليوم السبت أمام تشيلسي بهدف مقابل لا شيء.

 

وجمعت المباراة بين مانشستر سيتي وتشيلسي في أرضية ملعب “الاتحاد” بمدينة مانشستر لحساب المرحلة الـ22 من المسابقة الإنجليزية.

 

أحرز هدف المباراة الوحيد متوسط ميدان مانشستر سيتي كيفين دي بروين بالدقيقة 70 بالشوط الثاني إثر تصويبة صاروخية من خارج المنطقة.

 

وبفوز أمام تشيلسي فإن فريق مانشستر سيتي حقق الانتصار رقم 12 تواليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز من الموسم الحالي 2021-2022.

 

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 56 نقطة في صدارة اللائحة، بينما يأتي تشيلسي في المركز الثاني بواقع 43 نقطة ثم ليفربول ثالثًا (42).

 

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