المرأه صحة و عافية خطوات سحرية ستجعل من حولك لا يصدقون عمرك الحقيقي!

يريد الجميع أن يبدو بمظهر أصغر سنا عن عمره الحقيقي ، فالشعور بالشباب غاية يرغب بها الجميع ، فإذا كنتِ تريدي أن تسيرين عكس عقارب الشيخوخة البيولوجية ، فلابد من البدء في ذلك مبكرا والاهتمام في أسلوب البحياة بشكل عام سواء في الأكل أو الشراب ومممارسة الحياة اليومية ، فيما يلي خطوات تجعلك تبدين أصغر سنا لما هم من سن 30 فيما أكبر ، وأن تكوني أكثر شبابا وحيوية على الرغم من عمرك البيولوجي ، اتبعي هذه الخطوات ولن يصدق الناس من حولك عمرك الحقيقي من مظهرك الخارجي. 1/ تناول مضادات الأكسدة تحارب مضادات الأكسدة الالتهابات والجذور الحرة التي تسبب مظاهر الشيخوخة كما تحمي من السرطان والسكري ، ويوصي الخبراء بتناول التوت والفراولة لأنهم ليسوا فقط يحتوا على المغذيات ولكنهم محملين أيضا بنسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة. 2/ الترطيب الدائم لا يؤدي الجفاف إلى جعل بشرتك تبدو مجعدة ومترهلة فحسب ، بل يجعلك أيضا تبدين أكثر سنا، تأكدي من شرب الكثير من الماء على الاقل من 3 إلى 4 مرات لترات في اليوم ، كما يطرد السموم الضارة من الجسم ويحافظ على أعضائك الداخلية على النحو الأمثل، كما أن الماء يغذي بشرتك ويضيف إلى ذلك التوهج الخالي من العيوب، ، كما أن الترطيب يزيد من الدورة الدموية . 3/ التمارين البسيطة اذا كنت تريدي أن تبدين أصغر سنا بالوجه، عليك ممارسة الرياضة ، ولا يتعين عليكي أن تكوني رياضية أو من عشاق الرياضة للاستفادة من فوائدها، فمن الممكن البدء بالمشي كل يوم والذهاب إلى المتنزهات مع الاصدقاء ، أو الاشتراك في دروس اليوجا أو الرقص ، واذا كنتي تعاني من مشاكل في الركبة أو المفاصل ، فيمكنك القيام بتمارين منخفضة التأثير والعمل على المضي قدما من هناك حتى تتحسن حالتك. 4/ تناولي المزيد من الخضروات والفواكه تعمل الفواكه والخضروات على جعل الجسم قلويا ومنح الكبد وسيلة جيدة للتخلص من السموم، فإن حالة الكبد والأعضاء الداخلية المختلفة تعكس صحتك من الخارج ، ومن الأطعمة التي تجعلك تبدين أصغر سنا تشمل مسحوق الكاكاو والزيتون والأفوكادو والرمان والخضروات الورقية وجنين القمح. 5/ كن مبدعا هناك قول مأثور مفاده أنه اذا كنت لا تشعر بالشباب عقليا، فلن تبدو شابا في الخارج على مر السنين، أفضل طريقة لمكافحة ذلك هى القيام بشئ إبداعي ن مثل المسرح والدراما والتمثيل والكتابة والموسيقى ، كل ذلك يعمل على بناء المادة البيضاء في عقلك. 6/ احصل على قسط من النوم الحرمان من النوم والأرق شيئان يتشابهان مع البقع الداكنة والتجاعيد تحت العين وترهل الجلد ، لن تبدو في أفضل حالاتك عندما لا تحصل على قسط كاف من النوم إلى تجديد شبابك فحسب، بل سيجعلك تبدو أصغر سنا أيضا . 7/ استخدام المكملات الغذائية لبشرتك تعمل الكريمات الجلدية التي تحتوي على الريتينول على مقاومة التجاعيد وتنعيم بشرتك، يتقشر الجلد القديم بلطف ويتم استبداله ببشرة أحدث وأكثر نضارة وجمالا .