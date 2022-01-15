النصر يقدم لاعبه” رودريجيز” في مرسول بارك

جدة- فريق التحرير
تصوير- مشاري البجيدي
قدم نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر لاعبه الجديد الأوروجواياني جوناثان رودريجيز، في ملعب مرسول بارك، بين شوطي مباراة الفريق أمام الفيصلي.
فبعد نهاية الشوط الأول لمواجهة النصر والفيصلي بتقدمه بهدف دون رد، دخل اللاعب الجديد جوناثان لملعب مرسول بارك، حيث حرص على تحيه الجماهير الموجودة.
وكان جوناثان قد شارك لأول مرة في تدريبات النصر الجماعية مساء أمس (الجمعة) بشكل كامل، مبديًا استعداده للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة.
يُذكر أن نادي النصر، قد أعلن يوم (الأربعاء) الماضي، إتمام إجراءات تعاقده مع جوناثان رودريجيز.