الرياضة البرية والشنقيطي يعززان صفوف العدالة

الدمام- حمود الزهراني

أنهت إدارة نادي العدالة برئاسة المهندس عبدالعزيز المضحي إجراءات التعاقد مع الحارس محمد البريه والذي مثل أندية القيصومة ثم الفتح. كما أتمت التعاقد مع اللاعب وليد الشنقيطي الذي سبق له اللعب لأندية أحد والشباب ونجران وأخيراً القادسية؛ ليمثلا الفريق العدلاوي في الفترة القادمة بدوري أندية الدرجة الأولى (يلو). بدورهما، أعرب الثنائي عن سعادتهما للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وتمنيا أن يوفقا في مشوارهما الكروي القادم مع نادي العدالة.