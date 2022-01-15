الرياضة اختتام مؤتمر الأمناء العامين للاتحادات المحلية والإقليمية في آسيا

الرياض – هاني البشر

اختتمت اليوم السبت أعمال مؤتمر الأمناء العامين للاتحادات المحلية والإقليمية في آسيا والذي احتضنته العاصمة السعودية الرياض في الفترة من 13-15 الجاري. وقد افتتح الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم جلسات اليوم الأخير من المؤتمر حيث تحدّث عن مستقبل كرة القدم السعودية، ورؤية الاتحاد السعودي للمساهمة في تطوير اللعبة في آسيا، وجهوده نحو تعزيز علاقاته مع الاتحادات المحلية في القارة. وأدار يورغن غريسبيك الشريك المؤسس في مؤسسة الهدف الجلسة الثانية من اليوم الأخير لمؤتمر الأمناء العامين، حيث تحدث عن قدرة كرة القدم على تحقيق إرث إيجابي في المجتمعات الناشئة، وقدرة اللعبة على تغيير المجتمعات. وحظي المشاركون بفرصة التعرف على طرق تطوير التسويق واستغلال العلامة التجارية في الاتحادات الوطنية والإقليمية، حيث تحدث في هذا المجال مستشار التسويق جيوف ويلسون المدير السابق للتسويق والاتصال في الاتحاد الآيرلندي لكرة القدم، قبل أن يتحدث شين مان-غيل نائب أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لكرة القدم عن مستقبل المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. يذكر أن هذا الاجتماع يعتبر الأول الذي يقام خارج أسوار مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وحظي المؤتمر بمشاركة 47 اتحادًا محليًا و 5 اتحادات إقليمية.