هل هناك علاقة بين الاكتئاب والسكري؟ تعرف على الحقائق

تظهر بعض الدراسات أن الإصابة بمرض السكري الزوجي خطر الاصابة بالاكتئاب

إذا ظهرت مشاكل صحية متعلقة بمرض السكري ، فقد يزداد خطر إصابتك بالاكتئاب بشكل أكبر

لا يزال من غير الواضح بالضبط سبب ذلك

يقترح بعض الباحثين أن هذا قد يكون بسبب التأثير الأيضي لمرض السكري على وظائف المخ بالإضافة إلى التكلفة التي يمكن أن تتطلبها الإدارة اليومية.

من الممكن أيضًا أن يكون الأشخاص المصابون بالاكتئاب أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري

لهذا السبب ، يُنصح الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الاكتئاب بفحص مرض السكري

استمر في القراءة لمعرفة المزيد حول العلاقة بين مرض السكري والاكتئاب

على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث لفهم الصلة بين مرض السكري والاكتئاب تمامًا ، فمن الواضح أن هناك صلة.

يُعتقد أن التغيرات في كيمياء الدماغ المرتبطة بمرض السكري قد تكون مرتبطة بتطور الاكتئاب

على سبيل المثال ، قد يساهم الضرر الناتج عن الاعتلال العصبي السكري أو الأوعية الدموية المسدودة في الدماغ في تطور الاكتئاب لدى مرضى السكري.

هل تختلف أعراض الاكتئاب لدى مرضى السكري؟

مجرد محاولة التعامل مع مرض مزمن مثل مرض السكري وإدارته بشكل صحيح يمكن أن يشعر بالارتباك بالنسبة للبعض

إذا شعرت بالاكتئاب ولم يهدأ حزنك في غضون أسابيع قليلة ، فقد تكون مصابًا بالاكتئاب

تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

لم تعد تجد المتعة في الأنشطة التي كنت تستمتع بها من قبل

تعاني من الأرق أو النوم لفترات طويلة

فقدان الشهية أو الأكل بنهم

عدم القدرة على التركيز

الشعور بالخمول

الشعور بالقلق أو التوتر طوال الوقت

الشعور بالعزلة والوحدة

الشعور بالحزن في الصباح

الشعور بأنك “لا تفعل أي شيء بشكل صحيح”

وجود أفكار انتحارية

تؤذي نفسك

يمكن أن يؤدي سوء إدارة مرض السكري أيضًا إلى ظهور أعراض مشابهة لأعراض الاكتئاب

على سبيل المثال ، إذا كان مستوى السكر في الدم مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا ، فقد تواجه زيادة في الشعور بالقلق أو انخفاض الطاقة

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات السكر في الدم أيضًا إلى الشعور بالارتعاش والتعرق ، وهي أعراض تشبه القلق

إذا كنت تعاني من أعراض الاكتئاب ، يجب عليك استشارة الطبيب

يمكنه مساعدتك في تحديد ما إذا كان الاكتئاب هو سبب الأعراض وإجراء التشخيص ، إذا لزم الأمر

يمكنه أيضًا العمل معك لتطوير خطة علاج تناسب احتياجاتك على أفضل وجه

ما الذي يسبب الاكتئاب لدى مرضى السكري؟

من الممكن أن تؤدي متطلبات إدارة مرض مزمن مثل مرض السكري من النوع 2 إلى الاكتئاب

قد يؤدي هذا في النهاية إلى صعوبة إدارة المرض.

يبدو من المحتمل أن كلا المرضين نتجا ويتأثران بنفس عوامل الخطر يشمل

تاريخ عائلي لأي من الحالتين

بدانة

ارتفاع ضغط الدم

الخمول

مرض القلب التاجي

ومع ذلك ، قد يكون اكتئابك يجعل من الصعب عليك إدارة مرض السكري جسديًا وعقليًا وعاطفيًا

يمكن أن يؤثر الاكتئاب على جميع مستويات الرعاية الذاتية. قد يتأثر النظام الغذائي والتمارين الرياضية وخيارات نمط الحياة الأخرى سلبًا إذا كنت تعاني من الاكتئاب

وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم