صحة و عافية هذه النصائح تحميك من الإصابة بجلطات الأوردة!

يصاب عديد من الأشخاص بتجلط الأوردة خصوصا كبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكري، ومن الممكن تفادي التعرض لتجلط الدم عن طريق بعض النصائح البسيط في أثناء ممارستك لحياتك اليومية وهي كالتالي: 1/ تناول الماء على مدار اليوم فذلك أمر اية في الأهمية، فالماء تعمل على سيولة الدم ، كما أنها تقلل من ضغط الدم المرتفع وتقلل من سبة السكر في الدم وتقلل من الكوليسترول الذي يكون سبب من احدى الأسباب المؤدية إلى تجلط الدم في الأوردة. 2/ استخدام زيت الزيتون يساعد استخدام زيت الزيتون على تقليل نشاط الصفائح الدموية لدى البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة ، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالجلطات الدموية . 3/ الإكثار من الخضروات الورقية أحد المضادات التي تمنع تجلط الأوردة ، لاحتوائها على فيتامين ك ، فيمكن استخدام الخضروات في طبق السلطة بشكل يومي. 4/ الحد من الدهون الحيوانية يعتبر الإفراط في تناول اللحوم الحمراء ضار بصحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام ، وهو ما يزيد فرص الإصابة بجلطات الدم ، فيفضل الابتعاد عنها واستبدالها باللحوم الأخرى مثل الدجاج والأسماك .