صحة و عافية

هذه الفواكه تحمي من الإصابة بمرض الزهايمر!

فرناس حفظيaccess_time11 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      14 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

كشف مجموعة من العلماء نتائج مذهلة حول تناول الفواكه الحمضية وتأثيرها على صحة الدماغ في الوقاية مرض الزهايمر أو الإصابة بالخرف.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الاستهلاك اليومي للفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت والليمون والكيوي يمكن أن يقلل من فرص تطور حالات العقل المستعصية بمقدار الربع تقريبا.

كما تشير نتائج الأبحاث التي توصل لها العلماء في جامعة توهوكو في اليابان إلى أن الفاكهة  ذات المذاق اللاذع يمكن أن تكون سلاحا قويا ضد مرض يعتبر كوباء العصر الحديث.

وأوضحت الدراسة أن الامر قد يعود في الفواكه الحمضية هو ان حمض السيتريك يحتوي على مجموعة نوبلتين الكيميائية التي أظهرت في الاختبارات على الحيوانات أنها تبطئ أو تعكس ضعف الذاكرة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالخرف أو مرض الزهايمر.

ونصح العلماء بتناول فاكهة من الفواكه الحمضية بشكل يومي لدى الاشخاص المعرضين للإضصابة بضعف الذاكرة أو مرض الزهايمر خصوصا كبار السن أو من يعانون من أمراض قصور في الدورة الدموية أو ارتفاع ضغط الدم .

vernas hefzy

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