صحة و عافية هذه الفواكه تحمي من الإصابة بمرض الزهايمر!

كشف مجموعة من العلماء نتائج مذهلة حول تناول الفواكه الحمضية وتأثيرها على صحة الدماغ في الوقاية مرض الزهايمر أو الإصابة بالخرف. وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الاستهلاك اليومي للفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت والليمون والكيوي يمكن أن يقلل من فرص تطور حالات العقل المستعصية بمقدار الربع تقريبا. كما تشير نتائج الأبحاث التي توصل لها العلماء في جامعة توهوكو في اليابان إلى أن الفاكهة ذات المذاق اللاذع يمكن أن تكون سلاحا قويا ضد مرض يعتبر كوباء العصر الحديث. وأوضحت الدراسة أن الامر قد يعود في الفواكه الحمضية هو ان حمض السيتريك يحتوي على مجموعة نوبلتين الكيميائية التي أظهرت في الاختبارات على الحيوانات أنها تبطئ أو تعكس ضعف الذاكرة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالخرف أو مرض الزهايمر. ونصح العلماء بتناول فاكهة من الفواكه الحمضية بشكل يومي لدى الاشخاص المعرضين للإضصابة بضعف الذاكرة أو مرض الزهايمر خصوصا كبار السن أو من يعانون من أمراض قصور في الدورة الدموية أو ارتفاع ضغط الدم .