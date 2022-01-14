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“موسم الرياض” يكسر حاجز الـ 9 ملايين زائر

صحيفة البلادaccess_time11 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      14 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

نجح موسم الرياض في كسر أنماط الحياة الروتينية من خلال فعالياته المتنوعة،والمشاركة في جلب المتعة والسعادة لزواره الذين تجاوزعددهم 9 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها.

ويستمر الموسم في استحداث فعاليات ذات أهداف متعددة، تسعى لتنمية الشخصية والمحافظة على صحة الإنسان في المجالات الاجتماعية والنفسية، ورفد الزوار بالخبرات المتنوعة من خلال حزمة من الأنشطة والفعاليات التي تحاكي شغف الجمهور واهتماماتهم المتعددة.

وتتنوع فعاليات موسم الرياض ما بين الأنشطة البسيطة الخالية من المجهودات كممارسة المشي وسط المقاهي والمتاجر العالمية، والاستماع للموسيقى المتنوعة، وأنشطة أخرى تغلب عليها روح المغامرة كألعاب القتال والتحديات، إضافة إلى عدد من البرامج الخاصة بالأماكن المفتوحة والمغلقة، والفعاليات الرياضية المتنوعة، التي تسهم في تحسين الصحة الجسدية والنفسية للزوار.

ويشهد الموسم توالي الفعاليات التي تشكل جزءًا من مجموع الأحداث التي يصل مجملها لنحو 7500 يوم فعالية، تتضمن 70 حفلةغنائية عربية، و6 حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 10 معارض عالمية، و350 عرضًا مسرحيًا، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية،ومباراتين عالميتين، و100 تجربة تفاعلية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى تناسب بتنوعها أذواق الحضور وجميع الفئات العمرية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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