الرياضة ريمونتادا الشباب تقتنص التعادل من الاتفاق

متابعة- محمود العوضي

رفض فريق الشباب الهزيمة أمام مضيفه الاتفاق وحول تأخره بهدفين لتعادل مثير بهدفين لكل فريق، في المواجهة التي جمعت الفريقين في الدمام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. تقدم الاتفاق بالهدف الأول في الدقيقة 33 عن طريق اللاعب دي سوزا، بتمريرة من المغربي وليد أزارو. وفي الدقيقة 37 أضاف الاتفاق الهدف الثاني عن طريق لاعبه فليب كيش، مستغلا ركلة ركنية حولها برأسه في شباك الشباب. في الشوط الثاني دفع مدرب الاتفاق فلادان باللاعب سعيد الربيعي بدلا من سعيد المولد في الدقيقة 46. سجل النيجيري ايغالو هدفا للشباب في الدقيقة 55، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل. دخل اللاعب تركي العمار كبديل في تشكيل الشباب في الدقيقة 58 بدلا من زميله حسين آل منصور. وفي الدقيقة 60، تمكن أحمد شراحيلي من تسجيل هدف تقليص الفارق للشباب بتمريرة من زميله فواز الصقور.

بعدها أدرك الشباب هدف التعادل في الدقيقة 64 عن طريق اللاعب كارلوس جونيور، مستغلا عرضية من فواز الصقور حولها بطريقة رائعة في الشباك؛ لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين، ليرفع الشباب رصيده إلى 33 نقطة بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بينما وصل الاتفاق إلى 19 نقطة في المركز التاسع.