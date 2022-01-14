صحة و عافية اللوز يقلل نسبة السكر في الدم ويحمي من الإصابة بأمراض القلب!

يعتبر اللوز من المكسرات التي تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي تفيد مريض السكري، لذلك يفضل إضافته للنظام الغذائي ، وقد أوضح تقريرا طبي على موقع هيلثي لاين أهمية تناول اللوز لمريض السكري وهى كالتالي: أظهرت الأبحاث أن اللوز قد يقلل من ارتفاع سكر الدم ومستويات الأنسولين بعد الوجبات، كما كشفت دراسة أخر أن تناول اللوز قد يساعد في زيادة حساسية الأنسولين لدى المصابين بأعراض ما قبل السكري. يحتوي اللوز على نسبة مرتفعة من الماغنسيوم والذي بدوره يقلل من خطر إصابة الشخص بمرض السكري من النوع الثاني، كما أشارت الدراسات والأبحاث العلمية أن اللوز والمكسرات الأخرى قد تلعب دورا هاما في الوقاية من أمراض القلب التي قد تصيب مريض السكري. كما أن اللوز يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضار الذي من شأنه أن يزيد نسبة السكر بالدم، ويحتوي اللوز على نسبة مرتفع من الألياف والبروتين مما يساعد مريض السكري في السيطرة على الوزن