أزمة قلبية تهدد مسيرة نجم بايرن ميونيخ ألفونسو ديفيز

أعلن حامل لقب الدوري الألماني بايرن ميونيخ عن معاناة لاعبه الكندي ألفونسو ديفيز (21 عامًا) من التهابات في عضلات القلب أمسية اليوم الجمعة.

وقال المدرب يوليان ناغلزمان بالمؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش مباراة كولن بالدوري، إن ألفونسو ديفيز سيغيب عن بايرن ميونيخ لعدة أسابيع.

وسيخضع ألفونسو ديفيز إلى فحوصات بالأشعة فوق الصوتية من أجل الوقوف على مدى الضرر الذي لحق بعضلات القلب ومدى تأثيره على مسيرته.

وانتقل ألفونسو ديفيز المولود بالعاصمة الغانية أكرا، من فانفكوفر الأمريكي إلى بايرن ميونيخ عام 2019 مقابل رسوم مالية بلغت نحو 10 ملايين يورو.

الظهير الأيسر فائق السرعة قدّم 6 تمريرات حاسمة هذا الموسم مع البافاري بواقع 4 تمريرات في الدوري الألماني واثنتين في دوري أبطال أوروبا.

Alphonso Davies has been sidelined after a 'slight myocarditis' was discovered in a Covid-19 follow-up exam.

