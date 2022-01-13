5 شركات ترعى آسيوية اليـد في السعـودية

الدمام- حمود الزهراني

وقعت اللجنة المنظمة للبطولة الآسيوية الـ 20 للمنتخبات لكرة اليد للرجال، المقرر إقامتها في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 18-31 يناير الجاري، والمؤهلة لكأس العالم 2023 “بولندا والسويد”، ممثلة بلجنة الاستثمار والتسويق مع 5 شركات منها 3 رعايات رئيسية، إذ جرى ذلك في العاصمة الرياض اليوم الخميس، بحضور فاضل بن علي آل نمر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، وعدد من القيادات في الشركات الراعية، وعدد من منسوبي لجنة الاستثمار والتسويق في البطولة.

وتتضمن الاتفاقية مع الشركات الرئيسة “يلو – جاهز – دراية” وضع الشعارات على أطقم المباريات للمنتخب السعودي الأ ول، بالإضافة لعدد من الامتيازات التي ستشمل أيضاً مكيفات الزامل والمستشفى السعودي الألماني.

وتعد هذه الرعايات هي الأولى من نوعها في لعبة كرة اليد في المملكة بعد أن استحدث الاتحاد السعودي لكرة اليد في يونيو الماضي 2021 لجنة الاستثمار والتسويق المكونة بعدد من الشباب السعودي، ويترأسها فاضل آل نمر.

من جهة أخرى، قدم مشعل العنزي عضو لجنة الاستثمار والتسويق في البطولة الآسيوية واتحاد كرة اليد جزيل الشكر والتقدير للشركات الراعية على تعاونها الكبير في إتمام التوقيع بصورة احترافية تتمثل في تحقيق جزء من مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال ادخال القطاع الخاص في القطاع الرياضي، مما يساهم في رفع الناتج الاقتصادي ورفع مستوى التعاون بين القطاعين.