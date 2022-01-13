وفاة الفنان والمخرج علي الهويريني

جدة : البلاد

تُوفي اليوم الخميس الفنان والمخرج علي الهويريني بعد صراع مع المرض.

وقال ابن الفنان الهويريني على “تويتر” إن والده توفى الخميس، وستقام عليه الصلاة في جامع الراجحي غداً بعد صلاة الجمعة.

والهويريني من مواليد 19 مايو 1945، وهو ممثل ومخرج ومفكر وشاعر سعودي، وأول سعودي يحصل على شهادة في الإخراج السينمائي من هوليوود.

وبعد دراسة الإخراج السينمائي في أميركا، عاد الهويريني إلى المملكة حيث عمل في العديد من المجالات الفنية منها مجال الهندسة الإذاعية والإخراجية، ولم يتوقف عند الإخراج بل شارك بالتمثيل في بعض المسرحيات.