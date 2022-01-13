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وفاة الفنان والمخرج علي الهويريني

صحيفة البلادaccess_time10 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      13 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

تُوفي اليوم الخميس الفنان والمخرج علي الهويريني بعد صراع مع المرض.

وقال ابن الفنان الهويريني على “تويتر” إن والده توفى الخميس، وستقام عليه الصلاة في جامع الراجحي غداً بعد صلاة الجمعة.

والهويريني من مواليد 19 مايو 1945، وهو ممثل ومخرج ومفكر وشاعر سعودي، وأول سعودي يحصل على شهادة في الإخراج السينمائي من هوليوود.

وبعد دراسة الإخراج السينمائي في أميركا، عاد الهويريني إلى المملكة حيث عمل في العديد من المجالات الفنية منها مجال الهندسة الإذاعية والإخراجية، ولم يتوقف عند الإخراج بل شارك بالتمثيل في بعض المسرحيات.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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