الرياضة في رالي داكار السعودية.. ميديروس يفوز بـ”الكوادز”.. وجيرود يقترب من اللقب

الرياض – هاني البشر

تألق البرازيلي مارسيلو ميديروس وسيطر على مجريات المرحلة الحادية عشرة لفئة الدارجات رباعية العجلات “الكوادز” منذ انطلاقها، مسجلاً فوزه الثالث بإحدى مراحل رالي داكار السعودية 2022، وأنهى المرحلة في المركز الأول، بزمن قدره 4 ساعات و53 دقيقة و29 ثانية، متقدماً بفارق 5 دقائق و4 ثوان، عن درّاج أورلين البولندي كميل فيشنيفسكي في المركز الثاني، أمام درّاج فريق دراج أون الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو في المركز الثالث بفارق 9 دقائق و48 ثانية. فيما جاء متصدر الترتيب العام الفرنسي أليكساندر جيرود في المركز الثالث بفارق 11 دقيقة و55 ثانية. بهذه النتيجة، يواصل جيرود تصدره للترتيب العام للفئة بفارق ساعتين و41 دقيقة و24 ثانية، أمام الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو في المركز الثاني، ومن خلفه البولندي كميل فيشنيفسكي صاحب المركز الثالث بفارق ساعتين و44 دقيقة و55 ثانية عن جيرود الذي اقترب كثيراً من تحقيق لقب الفئة في مرحلة الحسم غداً.