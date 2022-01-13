عبد العزيز بن سلمان: لدينا كميات كبيرة من اليورانيوم وسنستغلها تجاريا

الرياض- البلاد

قال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، إن التحول في مجال الطاقة معقد للغاية والعالم بحاجة إلى مزيد من المرونة.

وكشف خلال كلمته أمس في مؤتمر التعدين الدولي، إن السعودية ستقوم بتأسيس شركة تابعة لمعادن لتأمين أي موارد تحتاجها المملكة في الخارج، مضيفا بأن السعودية تمتلك كميات كبيرة من اليورانيوم وستقوم باستغلالها تجاريا بالشكل الأمثل. وأوضح سموه أنه سيتم إطلاق المشروع التجريبي في 8 مواقع لاستخدام الهيدروجين الأسبوع القادم وتوقيع العقود، مؤكدا أن السعودية ستكون القائدة على خريطة الطاقة في العالم،

مبينا أن هناك تعاونا ومناقشة مع صندوق الاستثمارات العامة في كيفية توطين الطاقة المتجددة، مؤكدا جدية المملكة في التركيز على هذا الجانب، وستكون أرخص مصدر لطاقة الهيدروجين النظيفة، وهي قادرة على القيام بهذا الأمر حيث تمتلك الممكنات لذلك. وأشار إلى أن استراتيجية الطاقة سيتم نشرها قريبا، مبينا أنها تركز على الاقتصاد الدائري. وقال إن مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون الذي تتبناه المملكة، يُمكنها من مواصلة إنتاج المواد الهيدروكربونية وتصديرها والاستفادة منها ماليا، وتصنيع مواد مشتقة منها، مع الحرص على الاستخدام الأمثل لها، وتخفيف أي آثار بيئية ناتجة عن انبعاثاتها.