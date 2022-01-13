طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة المحشو بالمربي بدون زبدة

المربي

المقادير اللازمة

1 بيضة

ملعقة صغيرة من السكر

ملعقة صغيرة زيت عباد الشمس

ملعقة فانيليا

ملعقة من البيكينج بودر

ملعقة كبيرة من الكاكاو

2 كوب + 2 ملاعق كبيرة دقيق

ملعقة صغيرة من خل التفاح

مربي للحشو

طريقة العمل

اخفقي البيض والسكر جيدًا بمضرب يدوي وأضيفي ملعقتين كبيرتين من الماء الساخن فيه

يضاف الزيت ويخفق مرة أخرى

نضيف الفانيليا والخل والكاكاو والبيكنج بودر ونخلط جيدا ثم نضيف الدقيق شيئا فشيئا ونعجنه

تقسم العجينة بحجم الجوز ونلفها

نقوم بعمل ثقب بإصبعنا الصغير في المنتصف

نرتب الكوكيز على صينية خبز مبطنة بورق زبدة

نتركها بالفرن لمدة 20 دقيقة في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 150

يجب عدم تحمير الكوكيز

تحشي بعد أن تبرد بالمربي وتقدم