المرأه صحة و عافية

طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة المحشو بالمربي بدون زبدة

نيفين عباسaccess_time10 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      13 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

المربي

المقادير اللازمة

1 بيضة
ملعقة صغيرة من السكر
ملعقة صغيرة زيت عباد الشمس
ملعقة فانيليا
ملعقة من البيكينج بودر
ملعقة كبيرة من الكاكاو
2 كوب + 2 ملاعق كبيرة دقيق
ملعقة صغيرة من خل التفاح
مربي للحشو

طريقة العمل

اخفقي البيض والسكر جيدًا بمضرب يدوي وأضيفي ملعقتين كبيرتين من الماء الساخن فيه
يضاف الزيت ويخفق مرة أخرى
نضيف الفانيليا والخل والكاكاو والبيكنج بودر ونخلط جيدا ثم نضيف الدقيق شيئا فشيئا ونعجنه
تقسم العجينة بحجم الجوز ونلفها
نقوم بعمل ثقب بإصبعنا الصغير في المنتصف
نرتب الكوكيز على صينية خبز مبطنة بورق زبدة
نتركها بالفرن لمدة 20 دقيقة في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 150
يجب عدم تحمير الكوكيز
تحشي بعد أن تبرد بالمربي وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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