طريقة عمل خبز بيتا الهش والقطني

وصفة معجنات رائعة وتتميز في سهولة التحضير

المقادير اللازمة

4 أكواب دقيق

40 جرام خميرة

1 ملعقة صغيرة ماء دافئ

1 ملعقة صغيرة من الحليب الدافئ

1 ملعقة صغيرة سكر

50 جرام زبدة

1 ملعقة صغيرة زيت عباد الشمس

2 بيض

نصف ملعقة صغيرة من المحلب

ملح

للوجه

صفار بيضة

ملعقة صغيرة زيت عباد الشمس

ملعقة صغيرة سمسم وحبة البركة

طريقة العمل

اخلطي الماء الدافئ والحليب الدافئ في وعاء

نضيف الخميرة ونذوبها

نفتح وسط الدقيق شكل بركة ثم نضيف خليط الخميرة ونخلط

يغطى بالدقيق المتبقي ويترك لمدة 20 دقيقة

نضيف السكر والملح والمحلب وزيت عباد الشمس والزبدة المذابة والبيض إلى العجينة التي ارتفعت وتخلط

اعجني المزيج جيداً وشكلي عجينة

قومي بتغطيته بقطعة قماش مبللة واتركيه لمدة 30 دقيقة أخرى

وزعي العجينة على صينية مدهونة بالزبدة مقاس 28 سم بالضغط عليها بيديك لتشكيل الحواف كما بالصورة

يضاف زيت عباد الشمس إلى صفار البيض ويمزج

يدهن على وجه خبز البيتا

ثم يرش السمسم وحبة البركة

يخبز في الفرن على حرارة 180 درجة حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً

تقدم بعد التقطيع