“سكني” يُصدر 31 ألف عقد إلكتروني للأراضي السكنية

الرياض : البلاد

أصدر برنامج سكني أكثر من 31 ألف عقد إلكتروني للأراضي السكنية خلال العام الماضي 2021م, لمستفيديه من الأسر السعودية عبر تطبيقه الإلكتروني للهواتف الذكية، وذلك ضمن خياراته السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها لتسهيل التملّك، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-, لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.

وأوضح “سكني” أن مخططات الأراضي السكنية التي يتيحها يصل عددها إلى 223 مخططاً يوفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية في جميع مدن ومناطق المملكة، منها 55 مخططاً سكنياً في منطقة الرياض، و19 مخططاً للأراضي في منطقة مكة المكرمة، وفي المدينة المنورة 9 مخططات سكنية، و18 مخططاً للأراضي في منطقة القصيم، إضافة إلى 19 مخططاً للأراضي في المنطقة الشرقية، و24 مخططاً ضمن منطقة حائل، و24 أخرى في منطقة عسير، وفي منطقة الحدود الشمالية 9 مخططات، و16 مخططاً لمستفيدي “سكني” في منطقة جازان، و7 مخططات سكنية في منطقة نجران، و8 مخططات للأراضي في منطقة الباحة، و10 مخططات سكنية في منطقة الجوف، و5 مخططات للأراضي السكنية في منطقة تبوك.

وأشار البرنامج إلى إمكانية إصداره العقود إلكترونياً ضمن المخططات التي يتيحها موقع وتطبيق “سكني” للأسر المستفيدة من الخيارات والحلول السكنية المتنوعة في جميع مدن ومناطق المملكة ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة، منوّهاً إلى أن مساحات الأراضي تصل إلى 500 م2 للأرض، ويمكن إتمام إجراءات الحجز ومعاينة مواقع الأراضي والمخططات المناسبة من خلال الموقع الإلكتروني https://sakani.housing.sa/plans-map.

ويقدم “سكني” عدداً من الخيارات السكنية والحلول التمويلية لتلبية رغبات وتطلعات الأسر، وتتضمن الاستفادة من القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة، وشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع “سكني” بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الاستفادة من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي لمن يمتلكون أراضٍ سكنية.